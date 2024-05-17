الفنان جلال الزكي في المستشفى بسبب حادث خطير

تعرض الفنان جلال الزكي لحادث انقلاب سيارته على طريق الواحات في أكتوبر، وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حادث الفنان جلال الزكي

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، إلى مكان الحادث.

وعند الوصول، تبين إصابة الفنان جلال الزكي بإصابات بالغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

جلال الزكي فنان مصري شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.

مسيرة جلال الزكي الفنية

بدأ جلال الزكي مسيرته الفنية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، من خلال مشاركته في بعض الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

ومن أبرز أعمال الفنان جلال الزكي في السينما :

فيلم وش إجرام (2006)

فيلم الفرح (2009)

فيلم بنتين من مصر (2010)

فيلم حكاية حياة (2012)

فيلم كلام على ورق (2014)

أعمال الفنان جلال الزكي في التلفزيون :

مسلسل حظك اليوم (2012)

مسلسل وضع أمني (2017)

مسلسل الأسطورة (2018)

مسلسل إلا أنا (2022)

الجوائز والتكريمات

حصل الفنان جلال الزكي على العديد من الجوائز والتكريمات، منها: