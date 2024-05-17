القبض علي برلماني بعد الحكم عليه بـالسجن 8 سنوات فى 4 قضايا

أمرت جهات التحقيق بقسم أول دمنهور التابع لمحافظة البحيرة، قرارًا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، عقب حكم عليه فى 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.

البرلماني السابق رجب هلال

من جانبه اخطارت جهات التحقيق مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، لتنفيذ القرار بمحل إقامته بقرية كفر المرازفة التابعة لدائرة المركز، وعقب الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات من محكمة جنح قسم أول دمنهور.

يذكر أن محكمة جنح قسم أول دمنهور، قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1713 لسنة 2024، ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيك بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.

كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا في وقت سابق في القضية رقم 3124 لسنة 2024 جنح دمنهور حكم آخر علي البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة والتي حملت رقم 1712 لسنة 2024 جنح دمنهور لتحريره شيك للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.

وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه البرلماني السابق لصالح المواطن محمد صبحي عبد العزيز في القضية رقم 3387 لسنة 2024 جنح قسم دمنهور، لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف، وعقب صدور هذه الأحكام أصدرت جهات التحقيق بدمنهور قرار وجه إلى مركز شرطة قلين بضبط وإحضار البرلماني السابق لتنفيذ الأحكام في القضايا المحكوم عليه فيها.