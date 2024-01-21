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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي هجومي يقود تشكيل ناميبيا لمباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا

منتخب ناميبيا
منتخب ناميبيا

أعلن كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب نامبيا الأول لكرة القدم التشكيل الأساسي لمواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم الأحد على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من  كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار .

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في مركز حراسة المرمى: لويدت كازابوا

في خط الدفاع: رايان هاناموب – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو – ريان نيامبا

في خط الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – أبروسيوس بيتروس – بيتروس شيتيمبي

في خط الهجوم: ديون هوتو – بيتر شالوليلي.

وكان منتخب ناميبيا حقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من عمر البطولة.

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