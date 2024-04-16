الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة قاسية في الدوري المصري أمام الزمالك بهدفين لهدف على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي مساء السبت المقبل في تمام الثالثة مساء يوم السبت المقبل،  في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بالفوز ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مازيمبي على حساب يانج أفريكانز في ربع النهائي.

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