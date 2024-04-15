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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال: كولر تحفظ بشكل كبير وكنت متخوفًا على الزمالك في الشوط الثاني

خالد جلال
خالد جلال

عبر خالد جلال، مدرب الزمالك السابق عن سعادته بقوز الزمالك على الأهلي في قمة دوري نايل للموسم الجاري 2023/2024.

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وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك حقق فوزًا هامًا على الأهلي في مسابقة الدوري وستكون دافع كبير للفريق الأبيض".

وأكمل: "المباراة بدأت من تشكيل الفريقين، وكولر تحفظ بشكل كبير على عكس جوميز الذي كان لديه الرغبة في خطف اللقاء من البداية".

وتابع"بداية المباراة كانت بسيطرة واضحة من النادي الأهلي وبعدها استحوذ الزمالك على منطقة وسط الملعب".

واختتم: "كنت متخوفًا على الزمالك من الشوط الثاني، ولكن نجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني ومنح الفوز للأبيض".

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