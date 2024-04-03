خالد جلال: الليلة الكبيرة مصدر للبهجة والفرحة لكل الأعمار

وجه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لموافقتها على تقديم برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، تحت رعايتها ومجانا للجمهور، فى الفترة من ١٨ مارس الماضى حتى ١ أبريل الجارى، الموافق من ٨ حتى ٢٢ رمضان.

وأكد خالد جلال، أن البرنامج هذا العام شهد طوال فترة إقامته، إقبالا جماهيريا كبيرا، وحمل المسرح يوميا لافتة كامل العدد، بل فضل عدد من الجمهور مشاهدة فعاليات البرنامج واقفا على أن يغادر المسرح، هذا إلى جانب أن البرنامج حظى باهتمام كل وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

وأشار خالد جلال، إلى أن البرنامج شرف فى ليلته الثالثة بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتم تكريم ١٠ أبطال من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن "حسين فهمى وليلى علوى وعفاف راضى وفتحى عبد الوهاب"، وهو تقليد يحرص القطاع علي إقامته مرتين كل عام الأول فى السادس من أكتوبر والثاني فى العاشر من رمضان.

وأوضح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن البرنامج يتميز بتنوع فقراته كل ليلة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وشاركت فيه أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مثل فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى، إلى جانب مشاركة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقة المركز الموسيقية فى حفلتين، شاركت معها فى إحداهما فرقة الحضرة المصرية، وقد حازت فقراتهم على إعجاب الجمهور وتفاعل معها.

وأكد المخرج خالد جلال، أن القطاع يحرص على تقديم المواهب الشابة المتميزة، وقدم ٤ حفلات لهم منهم من فازوا بمراكز فى مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب عبر دوراتها المختلفة وهم الفنانون " مؤمن خليل، آية عبدالله، على الألفى"، إلى جانب حفلة للفنانة الشابة فاطمة عادل .

وأشاد المخرج خالد جلال، بما قدمته عدد من الفرق الفنية خلال مشاركتها بالبرنامج، مثل فرقة "المولوية وأعز الناس وهارمونى عربى بجامعة عين شمس"، إلى جانب فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن القطاع يحرص على تقديم الفن الذى يحافظ على التراث والهوية المصرية، ويدعم الموهوبين من أبنائنا من ذوى الهمم.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بما حظى به عرض العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" من إقبال جماهيرى، والذى يعد أيقونة فن العرائس فى مصر، وقدم يوميا طوال فترة البرنامج ويشارك به البيت الفني للمسرح كل عام، مؤكدا أنه كان وسيظل مصدر بهجة وفرحة لكل أفراد العائلة المصرية، وأن القطاع يهدى كل عام وطوال فترة إقامة البرنامج أيضا ورش فنية فى "ركن الطفل" لتنمية قدرات واكتشاف مواهب الأطفال.