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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات الأذن الوسطى

المستشفى الجوى التخصصى
المستشفى الجوى التخصصى

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور روبرت فينيست إستشارى  خبير جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب وتأهيل السمع – مركز الأذن جان كاووس – فرنسا ، فى الفترة من 8 وحتى 12 مايو القادم .

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير

يوم السبت من الساعة 3 مساءاً وحتى 5 مساءاً

يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً

يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً

يوم الخميس من الساعة 8 مساءأ حتى 10 مساءاً

الإستعلام على رقم تليفون : 19448 – 01001475631 – 01270002632 .

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