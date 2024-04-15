المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات الأذن الوسطى

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور روبرت فينيست إستشارى خبير جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب وتأهيل السمع – مركز الأذن جان كاووس – فرنسا ، فى الفترة من 8 وحتى 12 مايو القادم .



وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير



يوم السبت من الساعة 3 مساءاً وحتى 5 مساءاً



يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً



يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً



يوم الخميس من الساعة 8 مساءأ حتى 10 مساءاً



الإستعلام على رقم تليفون : 19448 – 01001475631 – 01270002632 .