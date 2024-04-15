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الإثنين 15 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بعد افتتاح المسجد.. المحبون للسيدة زينب يطالبون بفتح مقامها

السيدة زينب
السيدة زينب

فرحة عارمة عمت جموع المحبين بافتتاح مسجد السيدة زينب رضى الله عنها عقب تطويره، مطالبين بفتح المقام المبارك، للزيارة،حيث يتوافد على مسجد السيدة الألاف من المريدين من محافظات شتى.

وكان الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف قام بافتتاح المسجد مطلع الشهر الجاري بعد تطويره، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على تطوير المساجد التاريخية،ومنها مساجد أل البيت الكرام.

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صدقة الفطر 

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد عصام الدين فرحات إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة أول جمعة بعد تطويره بعنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال"، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وكان قد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

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مسجد السيدة زينب

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضى اللّه عنها بمناسبة افتتاحه بعد تطويره، وكان قد أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمستوى التطور شديد الرقى الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذى يليق بمصر فى ظل الجمهورية الجديدة برئاسته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وتطوير مسجد السيدة زينب جاء ضمن سلسلة من تطويرات لمساجد أل البيت الكرام، منها السيدة نفسيةوالسيدة عائشة ومسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه بالقاهرة التاريخية.

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