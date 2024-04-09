قبل مغرب آخر أيام رمضان.. دعاء وداع الشهر الفضيل

يفصلنا عن مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، سويعات قليلة، ليرحل عنا بعده ذلك الشهر الفضيل، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء وداع رمضان.

دعاء آخر يوم رمضان

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

اللهم يا حي ياقيوم وسعت رحمتك كل شي يا ذا الجود والفضل والكرم نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

اللهم إنها أياما تمضي بسرعة، فاجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

الهم اجعلنا من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك وحققت لهم كل ما يمنوه يا الله.

اللهم لا تجعله آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:36 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:08 مساءً.

دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت أمس، هلالَ شهرِ شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس امس الإثنين 29 رمن، الموافق 8 إبريل 2024 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحققت شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال 1445 هجرية، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن غدا الأربعاء الموافق 10 إبريل هو أول أيام شهر شوال.