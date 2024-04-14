مهندس الجرافيكس بـ"الحشاشين": نفذنا 3 آلاف خدعة بصرية بالمسلسل (فيديو)

تحدث المهندس محمد طنطاوي، مهندس الجرافيكس في مسلسل"الحشاشين" عن كيفية إخراج وتصميم أهم مشاهد الخدع البصرية في المسلسل

وقال المهندس محمد طنطاوي، خلال جولة أمام قلعة "الموت" مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة” للحديث عن دور الجرافيكس، قائلا: "الجرافيكس يكون بالاساس معتمد على الديكورات المبنية وهي ديكورات شديدة التميز قام بها المهندس أحمد فايز ، ويبدأ عمل منظومة الجرافكيس والخدع البصرية بعمل " سكان " لتلك الديكورات وعمل نسخة ديجتال من القصر وما حوله.

المشهد الواحد قد يستغرق شهوراً في عملية التنفيذ

وكشف مهندس الجرافيكس في مسلسل"الحشاشين" أن حجم استخدام الجرافكس بلغ 3 آلاف "شوت" في مسلسل الحشاشين وأن التحدي لم يكن فقط في الكم لكن في الكيف ايضاً حيث ان المشهد الواحد قد يستغرق شهوراً في عملية التنفيذ.

ولفت مهندس الجرافيكس في مسلسل"الحشاشين" إلى أن مشهد البحر كان من أكثر المشاهد التي شهدت مجهوداً كبيرا خاصة فكرة "عاصفة البحر" تعد من أكثر المشاهد في شغل "الجرافيك" أو الخدع البصرية.

وكشف النجم كريم عبد العزيز ردود أفعال الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات لمسلسل الحشاشين: ردد الافعال تطورت مع تطور الاحداث مع الشخصة في السياق الدرامي لانه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر وألهوية ذاتية وأنانية" .



وأكد : حسن الصباح في أول الحلقات غير أخر عشر حلقات هي اخر خمسة بها ومختلف في أخر حلقتين شخصية كان معمول ليها خط بياني لانها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى اصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة "

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج" كلمة أخيرة": مسلسل "الحشاشين" كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضانى 2023 وأنه استغرق عامين وتلك المدة كانت هامة لطبيعة العمل الضخم.

وأضاف قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

ولفت: دخلت شخصية حسن الصباح وأنا شايل كفني على إيدي فهي شخصية صعبة ومركبة.

وأشار: شخصية " حسن الصباح " هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت علي ولن يمر مثلها.

وأكد انه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلاً : ألف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليّ وسوف تمر".

واختتم: تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

وكشف فريق عمل "الحشاشين" خلال حلقتي البرنامج، عن تفاصيل العمل الدرامي الضخم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، والذي اعتبره الكثيرون نقلة مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

وقدمت لميس الحديدى الحلقة من داخل قلعة آلموت "الحديدي" ويظهر خلال الحلقة كلا من بطل المسلسل كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية، المخرج الكبير بيتر ميمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور، والمؤثرات البصرية للمعارك، وكذلك أعمال المونتاج.

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).

عُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.