شعبة الخضراوات والفاكهة تزف بشرى عن تراجع الأسعار (فيديو)

قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،إن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأضاف رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيه في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيها في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.

وتابع رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية: سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، وحاليا بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.

وتابع حاتم النجيب: ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كافية في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الاسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة والأسواق المحلية

وواصلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة والأسواق المحلية، تباينها، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، وسجل ورق العنب بناتي مابين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بينما سجل كيلو الجرجير ما بين 50 إلى 70 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12.5 جنيه، كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، سعر كيلو البصل من 10 إلى 27 جنيهًا، سعر الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر باذنجان رومي من 5 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، سعر الفاصوليا من 13 إلى 19 جنيهًا، باذنجان بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 8 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 إلى 20 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 11 إلى 22 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، بسلة من 13 إلى 19 جنيهًا، السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 15 إلى 25 جنيهًا، البطاطا من 5 إلى 18 جنيهًا، خيار صوب من 5 إلى 13 جنيهًا.

ويبلغ سعر قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 60 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، ليمون حلو من 8 إلى 12 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 23 جنيهًا، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر نحو 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، لفت من 2 إلى 4 جنيهات، سلق 7.5 جنيه.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بلدي من 15 إلى 30 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

وتراوح كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.