بيتر ميمي يكشف كواليس اختيار الوجوه الجديدة بمسلسل الحشاشين (فيديو)

علق المخرج بيتر ميمي على ظهور عدد من الوجوه الشابة في مسلسل "الحشاشين"، قائلا: "علشان يبقى فيه جيل جديد لازم يكون فيه نجم يقبل ده وده الي حصل مع كريم عبد العزيز وهو نجم كبير، وعايز يكون فيه نجوم تانيين في الفن ويقدمهم وفيه نجوم تانية مش بتحب تعمل ده”.



وقال بيتر ميمي، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قضائية “ON”، مساء اليوم “دور أحمد عبد الوهاب احترنا فيه جداً، وتعبنا في اختياره، وكنت قاعد في قعدة وطرح اسم أحمد الوهاب مرتين اعتبرت ذلك علامة، وطلبت الاتصال به لإجراء اختبار لبعض المشاهد لأن الدور مهم وكبير وطلبت نعمل ”كاستنج"، ومكنش عاوز يجي وداليا مراته أقنعته".

وأضاف بيتر ميمي "عندما شاهدته قلت فوراً هو ده يحيى، وكلمته وقعدت معاه أول مرة، وتحدثت عن الدور، وجاء تاني يوم اعتذر عن المسلسل، وقالي حينها ده دور كبير، وأنا خايف ابوظ المسلسل"، متابعا "أقنعته وقلت له إنت أحسن حد هيعمله ونقف جمب بعض والدنيا هتمشي".

وعن اختيار سامي الشامي لدور "نورهان"، قال/ بيتر ميمي: “سارة كلمتها وحكتلها عن الدور كانت مخضوضة شوية لكن متحمسة والدنيا مشيت معاها مشهد ورا مشهد”.

وعن اختيار محمد يوسف الشهير بـ"أوزو"، قال بيتر ميمي: "اشتغلنا مع بعض قبل كده في الاختيار 1، وهو من قتل المنسي، وأنا سعيد بأداء الثلاثة لانهم معملوش حاجة عادية بل مبهرة “، مشيدا بالفنان كريم عبد العزيز وتبنيه للوجوه الشباب”.

ردود فعل الجمهور

وكشف النجم كريم عبد العزيز ردود فعل الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات لمسلسل الحشاشين: ردد الافعال تطورت مع تطور الاحداث مع الشخصة في السياق الدرامي لانه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر وألهوية ذاتية وأنانية" .



وأكد : حسن الصباح في أول الحلقات غير أخر عشر حلقات هي اخر خمسة بها ومختلف في أخر حلقتين شخصية كان معمول ليها خط بياني لانها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى اصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة "

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج" كلمة أخيرة": مسلسل "الحشاشين" كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضانى 2023 وأنه استغرق عامين وتلك المدة كانت هامة لطبيعة العمل الضخم.

وأضاف قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

ولفت: دخلت شخصية حسن الصباح وأنا شايل كفني على إيدي فهي شخصية صعبة ومركبة.

وأشار: شخصية " حسن الصباح " هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت علي ولن يمر مثلها.

وأكد انه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلاً : ألف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليّ وسوف تمر".

واختتم: تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

وكشف فريق عمل "الحشاشين" خلال حلقتي البرنامج، عن تفاصيل العمل الدرامي الضخم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، والذي اعتبره الكثيرون نقلة مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

وقدمت لميس الحديدى الحلقة من داخل قلعة آلموت "الحديدي" ويظهر خلال الحلقة كلا من بطل المسلسل كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية، المخرج الكبير بيتر ميمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور، والمؤثرات البصرية للمعارك، وكذلك أعمال المونتاج.

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).