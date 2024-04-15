رضا شحاتة ينصح كولر قبل قمة الأهلي والزمالك

يرى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن عمر كمال عبد الواحد هو الأنسب للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك عن محمد هاني.

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "وجود عمر كمال مهم لإيقاف خطورة أحمد فتوح".

وتابع :"كهربا هو المهاجم رقم ١ في الأهلي وهو الأخطر".

واختتم: "أنصح كولر بعدم المجازفة بأي لاعب مصاب حتى لا تزيد فترة غيابه والفريق يمتلك أكثر من بديل".

بينما يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة المقبلة، المقرر لها مساء غداً الإثنين على ملعب استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق، بينما يأتي فريق الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم مساعد: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم فيديو: محمد عادل

حكم فيديو مساعد: عاطف حسين

حكم فيديو مساعد: محمود أبو الرجال