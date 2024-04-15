الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: ظروف مباراة القمة مهيئة لفوز الزمالك على الأهلي

مباراة القمة
مباراة القمة

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الأفضل فنياً قبل مباراة الأهلي غداً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.

txt

أيمن يونس: الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك


وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن ظروف مباراة القمة غداً الاثنين مهيئة لفوز الزمالك على الأهلي في مشوار التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ".


وتابع:"الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك غداً ويجب أن يستغل الفريق الأبيض الفرصة في تحقيق الفوز في لقاء الغد".

الجريدة الورقية