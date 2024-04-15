أيمن يونس: الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غداً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز خارج التوقعات مهما كانت الظروف التي تسبق المباراة.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك غداً في القمة المرتقبة بين القطبين ".



وتابع:"فريق الأهلي يمتلك دكة بدلاء ثقيلة في مواجهة فريق الزمالك رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر