موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، مع نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

وتنقل أحداث هذه المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم عصام الشوالي.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

