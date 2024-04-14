الأمم المتحدة تدعو إلى ممارسة ضبط النفس تجنبا لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالهدوء؛ بهدف تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، والوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأعرب جوتيريش في بيان أصدره اليوم الأحد بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ عن قلقه البالغ إزاء الخطر الحقيقي لحدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة، كما حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه أكد مرارا وتكرارا أنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى.

ومن جانبه.. أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس عن قلقه العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط؛ إثر الهجمات الإيرانية على إسرائيل الليلة الماضية.

وقال فرانسيس "إن الإيرانيين أوضحوا أن تصرفهم يأتي في سياق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق أول الشهر الجاري، حيث تنص المادة 51 على عدم وجود في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".

وأوضح أن الرد الإيراني يؤدي إلى تفاقم حالة السلام والأمن المتوترة في الشرق الأوسط.. داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ بهدف تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة.. محذرا من أن الحلقة المفرغة من الهجوم والهجوم المضاد ستؤدي حتما إلى المزيد من الموت والمعاناة، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل أي خلافات بالطرق السلمية.

الصين تدعو إلى ضرورة ضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد في المنطقة

دعت الصين الأطراف المعنية إلى ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد إن الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي، وتدعو الأطراف المعنية إلى ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد.. مضيفا "أن الوضع الحالي هو أحدث تداعيات الصراع في غزة، وأنه يجب ألا يكون هناك المزيد من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، ويجب إنهاء الصراع الآن".

وأوضح متحدث "الخارجية الصينية" أن بلاده تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

قطر تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد بالمنطقة

دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، مناشدة جميع الأطراف بوقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.