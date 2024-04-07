جوتيريش يعرب عن صدمته جراء اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن صدمته من اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشددا على وجوب ضمان حُرمة الممثليات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الأحد، "يدعو جوتيريش الإكوادور والمكسيك للاعتدال وحل خلافاتهما بالوسائل السلمية".

وشدد جوتيريش بحسب المتحدث باسمه على وجوب احترام المبدأ الأساسي المتمثل في حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال، وفقا للقانون الدولي، موضحا أن الأمين العام أكد أن انتهاكات هذا المبدأ يعرض للخطر مواصلة العلاقات الدولية الطبيعية، التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الدول.

وكانت قوات الأمن في الإكوادور قد اقتحمت، يوم الجمعة، سفارة المكسيك في كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس المتهم بالفساد الذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.

واحتجاجا على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراجوا، كما تعرضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أمريكا اللاتينية.

وفي سياق متصل طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل جميع موظفي الإغاثة الذي سقطوا في قطاع غزة وعددهم 196، كما عبر عن أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى القطاع.

وتصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة بعدما تسببت ثلاث غارات جوية إسرائيلية يوم الاثنين في مقتل سبعة من موظفي مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وتشير بيانات سلطات الصحة في غزة إلى مقتل ما يزيد على 33 ألفا داخل القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تحقيقا أجراه في القصف الذي استهدف قافلة المساعدات خلص إلى وجود أخطاء جسيمة وخرق للإجراءات.

وذكر جوتيريش أقرت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب أخطاء. وأضاف “لكن المشكلة الرئيسية لا تكمن في من ارتكب الأخطاء، وإنما في الاستراتيجية والإجراءات العسكرية المطبقة والتي تسمح بتكرار هذه الأخطاء مرة تلو الأخرى.

وأضاف إصلاح هذه الأخطاء يتطلب تحقيقات مستقلة وتغييرات ملموسة ومحسوبة على الأرض، دون أن يوضح الجهة التي يمكن أن تجري هذه التحقيقات.