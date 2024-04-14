الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

الإمارات
الإمارات

 توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيا بوجه عام فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

 

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رياح شمالية غربية 
وذكر المركز، من المتوقع أن تسود البلاد رياح تكون شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:28
موج عمان مضطربًا

وتابع، بحر عمان فيكون الموج فيه مضطربًا، حيث يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:31


درجات الحرارة اليوم 

 

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة المتوقعة في المدن والمحافظات كالاتي: 
أبوظبي 33 25 50 20
الشارقة 33 24 55 20
دبي 32 25 60 25
عجمان 30 25 70 40
أم القيوين 32 23 65 30
رأس الخيمة 35 22 50 20
الفجيرة 37 29 60 10
العـين 34 24 80 15
ليوا 35 25 40 15
الرويس 31 25 60 20
السلع 31 25 60 20
دلـمـا 30 25 70 65
طنب الكبرى / الصغرى 28 25 80 50
أبو موسى 26 25 80 60

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