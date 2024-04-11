عادات الجاليات المصرية في الإمارات خلال عيد الفطر (شاهد)

قال الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات، إنّ الاحتفالات بالعيد تبدأ بصلاة العيد في الصباح بالمساجد، موضحًا: "بعد الصلاة يبدأ الإفطار وتبادل التهاني ثم النزول إلى الأماكن العامة المخصصة لهذه المناسبة سواء المولات التجارية والحدائق العامة والزيارات العائلية والأسرية بين أفراد الجالية".

العادات والتقاليد في الإمارات هي نفسها التي نتبعها في مصر

وأضاف "رأفت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "العادات والتقاليد في الإمارات هي نفسها التي نتبعها في مصر، فنحن نتناول الإفطار ونتلقى التهاني عبر الهاتف، والتصافح بين الجيران".

مظاهر عيد الفطر في الإمارات

وتابع رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات: "على مدار اليوم بالكامل نعيش نفس الأجواء المصرية، فنحن لا نشعر بأنا في دولة اجنبية لكنا في دولة عربية وبلدنا الثاني، كما أن إجازة العيد في دولة الإمارات أسبوع كامل وهذا يمثل فرصة كبيرة للخروج ".

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري خلال عيد الفطر

جدير بالذكر أن الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كشفت عن مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت مروة شعير خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك الكثير من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

وتابعت مروة شعير: الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار الجسيمة التي تسبب في زيادة الوزن، ومن الأفضل شربهما بدون إضافة أي مواد سكرية عليهم.

وأوضحت مروة شعير، أن الكحكة أو الغريبة أو البسكويت فيها نحو 200 سعرة حرارية، كما أن الإفراط في تناول حلويات العديد قد لا يسبب الإصابة بالسمنة فقط، بل يهدد بالإصابة بمرض السكري.

وأكملت: هناك العديد من الفئات العمرية من المواطنين في مرحلة ما قبل السكري، لو المواطنين دول صحيوا كل يوم على البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري.

وأردفت: الإفراط في تناول المشروبات الغذائية أو تناول الشكولاتة له العديد من الأضرار على صحة المواطن. https://www.youtube.com/watch?v=m6SzqsMPHBo