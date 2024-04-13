انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة محافظة الشرقية

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وزارة الأوقاف بالشرقية اليوم السبت 13/ 4/ 2024م، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث عقد الشيخ مجدي بدران مدير مديرية الأوقاف بالشرقية اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل الدعوي بالمديرية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة، والشيخ السيد شبانه مدير شئون الإدارات.

وخلال اللقاء هنأ الشيخ مجدي بدران السادة الحضور جميعًا بنجاح خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك والتي تمثلت في الإقبال غير المسبوق على بيوت الله (عز وجل) طوال الشهر الكريم وفي صلاة العيد وتنظيم الدروس الدينية والمقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) على مدار الساعة.

وزارة الأوقاف تحقق طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد

وأكد أن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وحريصة على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات بأحدث البرامج التدريبية المتخصصة في شتى المجالات، وأن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، كما تهتم بتثقيف الأئمة في جميع المجالات للنهوض بالدعوة، وهو ما تمثل بارزًا وظاهرًا في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بجميع مساجد الجمهورية ومنها مساجد محافظة الشرقية.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور مدير المديرية والأئمة وجمع غفير من رواد المسجد.

الرئيس الفنزويلي يستقبل موفدي وزارة الأوقاف المصرية بالقصر الجمهوري

استقبل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، موفدي وزارة الأوقاف المصرية على رأس وفد من سفراء الدول العربية والإسلامية وممثلي المراكز الإسلامية بالقصر الجمهوري بجمهورية فنزويلا.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الوطني (البرلمان) ، ونائبة رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية ومحافظ ولاية ميرندا.

وشمل اللقاء بالإضافة لكلمته، تلاوة آيات من الذكر الحكيم لمبعوث وزارة الأوقاف المصرية للمسجد خلال شهر رمضان الشيخ عمرو سالم، وكلمة عن المراكز الإسلامية بجمهورية فنزويلا.

وزير الأوقاف يتلقى العديد من خطابات الشكر

من جانب آخر تلقى وزير الأوقاف العديد من خطابات الشكر منها خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا الدكتور عبد الصمد اليزيدي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف المصرية قد أدوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الجمهورية الألمانية، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.

كما تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية الدكتور عبد الحميد متولي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل كانوا نماذج مشرفة في حسن الأداء والسلوك والتمكن في الحفظ والفهم العميق والتميز الذي يليق بمكانة مصر وريادتها في جميع المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مستهلًا خطابة بالشكر والدعاء لسيادته على ما أولاه من دعم كبير للخطاب الديني المستنير.

وقامت الجهات المضيفة في كل من ألمانيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من الدول بتكريم موفدي الأوقاف في نهاية الشهر الكريم.

الأوقاف توضح آخر موعد للتقديم في مسابقة العمال والضوابط والشروط

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن آخر موعد للتقديم في مسابقة العمال 2024م.

وقالت وزارة الأوقاف، إن يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024م آخر موعد للتقديم في مسابقة العمال، على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

ضوابط وشروط التقديم لمسابقة الأوقاف للعمال 2024

وزارة الأوقاف المصرية

أوضحت الأوقاف، أن الضوابط والشروط كالتالي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون المتقدم من الذكور.

6. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

7. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف المصري

8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان .

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.