القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال اَسيا

يستعد الهلال السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره العين الإمارتي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الهلال قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا، بعد الفوز على اتحاد جدة بتنيجة 4/0، ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين.

في المقابل، حقق العين الإماراتي الفوز على النصر بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 4/4 في الذهاب والعودة.

موعد مباراة الهلال والعين بدوري أبطال اَسيا

تنطلق مواجهة مباراة الهلال أمام العين في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشعدعا ملعب هزاع بن زايد، بينما سيكون لقاء الإياب على ملعب "المملكة أرينا" الأسبوع المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تُذاع مباراة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وأيضًا قناة "ssc" القطرية.