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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طرابزون التركي يكشف عن حجم إصابة تريزيجيه

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف نادي طرابزون سبور التركي طبيعة إصابة  محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام سيفاس سبور في إطار الجولة 32 من الدوري التركي والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.

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وأوضح طبيب فريق طرابزون حجم إصابة تريزيجيه  وقال: "نتيجة الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي قد أفادت بأنه شعر بألم أثناء المباراة".

وتابع: "أظهرت النتيجة أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وسيبدأ على الفور في برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات".

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة وبفارق 30 نقطة عن فناربخشة صاحب المركز الثاني.

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