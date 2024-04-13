طبيب يحذر من مخاطر مسكنات الألم على المعدة والكبد

كشف طبيب الجهاز الهضمي يوري أوسبنسكي، أن الاستخدام غير السليم لمسكنات الألم يمكن أن يضر الجسم بشكل خطير، خاصة عند كبار السن، يتم تناول عدد كبير من المسكنات من قبل الأشخاص دون حسيب ولا رقيب ودون استشارة الطبيب.

ووصف الطبيب أوسبنسكي هذه الممارسة بأنها درامية، مشيراً إلى أن هذه الأدوية لها آثار جانبية تؤدي إلى تفاقم حالة الجهاز الهضمي.

على وجه الخصوص، يمكن أن تسبب مسكنات الألم ضررًا للغشاء المخاطي، ويكون كبار السن، المستهلكون الرئيسيون للمسكنات المختلفة، معرضين للخطر بشكل خاص، وحذر الدكتور أوسبنسكي من الضرر الكبير الذي تسببه مسكنات الألم لمعدتهم.

وعند الشخص المسن، يحدث ضمور في الغشاء المخاطي للمعدة مع التقدم في السن، حيث يصبح رقيقًا، كما لو كان مصنوعًا من الكريستال، وقال الطبيب لبوابة دكتور بيتر إن تناول دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية قد يبدو وكأنه ضرب هذا السطح البلوري بمطرقة.

وأضاف أوسبنسكي أن نتيجة تناول مسكنات الألم قد تكون حدوث تقرحات على الغشاء المخاطي للأعضاء الهضمية، كما حذر الطبيب من مخاطر المسكنات على الأمعاء والكبد.

ويمكن أن تتأثر الأمعاء الدقيقة والغليظة - ويتطور الاعتلال المعوي مع فقدان البروتين ويتطور تلف الكبد الناجم عن المخدرات، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد.

وأشار الخبير إلى أن المرضى الذين يخضعون للعلاج من قبل أطباء مختلفين يحتاجون إلى تنسيق استخدام المسكنات إذا تم وصفها من قبل متخصصين بشكل مستقل عن بعضهم البعض بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام مسكنات الألم، من المهم اتباع العلاج الوقائي، وذلك بتناول العوامل التي تحمي الغشاء المخاطي من آثارها العدوانية، وينطبق هذا أيضًا عند تناول ما يسمى بالأسبرين المحمي في غلاف خاص.

عند تناول مسكنات الألم لفترة طويلة، ينصح الطبيب بالتحقق من احتمال وجود بكتيريا المعدة هيليكوباكتر بيلوري.

أنواع الجهاز الهضمي

والجدير بالذكر أمراض الجهاز الهضمي هو مجموعة الأمراض التي تحدث بأماكن متعددة من الجهاز الهضمي الممتد من الفم إلى فتحة الشرج، وهذه الأمراض تختلف شدتها وخطورتها وفق المُسبب لها ووفق نوعها.

وتنقسم أمراض الجهاز الهضمي إلى نوعين، أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية وأمراض الجهاز الهضمي الهيكلية.