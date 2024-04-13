الأهلي يصحح الأخطاء قبل القمة والإصابة تهدد نجم الفريق بالغياب

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة الفوز على زد إف سي بنتيجة 1-0 في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وفتح كولر ملف مباراة القمة ضد الزمالك المقرر بعد غدٍ الاثنين والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري وسط حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز وإنهاء هذه المرحلة بالاقتراب من حسم المشاركة الأفريقية في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرات فنية مكثفة مع لاعبي الفريق الأحمر لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخراً كما أنه يترقب موقف اللاعبين المصابين لتحديد إمكانية مشاركتهم في اللقاء.

وتعرض مروان عطية لاعب الوسط للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية في مباراة زد الأخيرة وغادر بسببها اللقاء ، ويخضع اللاعب لأشعة طبية لحسم لحاقه بلقاء القمة من عدمه.

ويترقب كولر أيضاً موقف التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعبي الفريق الأحمر من أجل اللحاق بمباراة القمة من عدمه بعدما غاب الثنائي عن لقائي إنبي وزد.

وأبدى المدرب السويسري سعادته باستعادة الانتصارات أمام زد بعدما عاند التوفيق اللاعبين على حد وصفه بالخسارة أمام البنك الأهلي ثم التعادل مع إنبي في اللحظات الأخيرة.

وانتقد كولر خوض 4 مباريات خلال 10 أيام وهو ما ألقى بظلاله على مجريات الأمور في الفريق والإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق مؤكداً أن اللاعبين في النهاية بشر وليسوا آلات.

وطالب المدرب السويسري جماهير الفريق الأحمر بضرورة التواجد المكثف في لقاء القمة والتواجد في ستاد القاهرة بأعداد كبيرة لدعم الفريق خاصة أن لهم دور كبير في الانتصارات.

صورة: الأهلي فاز على زد