لقي شاب مصرعه، اليوم جراء غرقه في ترعة الإسماعيلية وبالقرب من الكوبري المحوري بشارع محمد على ، تم استخراج جثة المتوفي وتوالت النيابة التحقيق .

حذاء طالب ثانوي يتسبب في غرقه بترعة الإسماعيلية|ما القصه

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا من بعض المواطنين يفيد بغرق مراهق في ترعة الإسماعيلية، بمنطقة شارع محمد على.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بقوة لاستخراج جثمان المراهق الغارق، حيث تم نقل الجثمان في سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى.

وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد ج م س يبلغ من العمر 14 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم بمنطقة منشية الشهداء دائرة القسم.

وبمناظرة أطباء الطب الشرعي للجثمان لم يتبين وجود أي شبه جنائية في الحادث وأن المتوفى توفي نتيجة سقوطه في الترعة وعدم تمكنه من السباحة باسفكسيا الغرق.

وقال صديق المتوفى إنه كان يجلس مع صديقه على سياج الترعة وفجأة سقطت حذاءه فحاول التقاطه ولكن لم يتمكن من التقاط الحذاء فاختل توازن صديقة وسقط في الترعة.

وكان قد تمكن عدد من أهالى قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، من انتشال جثمان شاب غريق من مياه الترعة وذلك بعد أن طفى الجثمان على سطح المياه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب طفى على مياه الترعة وأمام كوبري العقادة بقرية أبو سلطان بمركز فايد.

حيث تم انتشال الجثمان، ونقله إلى المشرحة بمستشفي فايد بواسطة سيارة الإسعاف وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.

إصابة مدرسة وصديقتها في الدقهلية

وفي سياق اخر ، تعرضت مدرسة للاصابة بنزيف في المخ وكسور بالجسم ، فيما أصيبت صديقتها بكدمات إثر قفزهما من توكتوك أثناء سيره، ظنا منهما أنهما يتعرضان لمحاولة اختطاف بعد رش السائق لمعطر جو، وذلك على طريق "الكردي-الرياض" بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول" دعاء.ا.م.م"،45 عاما، مدرسة ومقيمة بندر الكردي، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص، وسؤالها قررت أنه حال استقلالها مركبة توك توك"، رقم د ب ل 8984 قيادة "رضا.ا.ا.م"، 52عاما، سائق توك توك ومقيم بذات العنوان رفقة صديقتها "رشا.ع.إ"، 40 عاما، موظفة بمعهد كفر الكردي ومقيمة بذات العنوان وسيرهم على طريق"الكردي- الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز قام قائد التوك توك برش معطر جو برائحة المسك وظنهما قيامه برش مخدر فقامتا بالقفز من التوك توك حال سيره مما أدى الى حدوث إصابتهما ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد التوك توك والمركبة وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وجرى التحفظ على عبوة الرش"، والمركبة وبسؤاله نفى قيامه برش مادة مخدرة وقيامه برش معطر جو بالمسك داخل التوك توك وظن السيدتين تعرضهما للاختطاف .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر وجرى العرض على جهات التحقيق والتى أمرت بالتحرى حول الواقعة.