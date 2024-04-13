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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية تضرب البلاد خلال هذه الفترة .. تعرف عليها

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة موضحة أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى 

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة حتى الخميس المقبل، موضحة أن الأجواء مستقرة على كافة الانحاء والوقت مناسب للاستمتاع بعطلة العيد.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء 

وذكرت، هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليكون الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئة على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبًا حتى الخميس المقبل.

حالة البحرين 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والربع والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة 

وجاءت درجات الحرارة الكبرى والصغرى في المدن والمحافظات كالاتي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 23 15

بنها 28 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

طنطا 27 17

دمياط 23 16

الاسماعيلية 29 15

السويس 29 16

شرم الشيخ 31 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 29 21

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16

أبوسمبل 35 19

دمنهور 27 16

الزقازيق 28 17

العريش 25 14

أسوان 35 19

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