الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا مستقرا خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى تصل على القاهرة إلى 28 درجة مئوية في النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل بشكل كبير، موضحة أنه لابد من الحذر في الساعات الأولى من الصباح خاصة لقائدي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.

يوجد نشاطا للرياح يتسبب في وجود برودة في فترات الليل

ونوهت إلى أن هناك نشاطا للرياح، مما يتسبب في وجود برودة في فترات الليل، مبينة أن أغلب المدن المطلة على البحر الأحمر، تشهد أيضا نشاطا كبيرا للرياح، مع طقس مائل للحرارة في فترة النهار.

نستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 37 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جدة العظمى 33 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 28 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 32 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 24 والصغرى 12.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 27 والصغرى 16