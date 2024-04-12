بدء الاستقرار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثالث أيام عيد الفطر

يشهد طقس اليوم الثالث والأخير من أيام عيد الفطر المبارك، أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، بعدما واجهت عددا من المحافظات تقلبات جوية استمرت عدة أيام.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقريرها حول حالة الطقس اليوم موضحة أن الأجواء ستكون مستقرة ومناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الظاهرة المتبقية المؤثرة حتى الآن هى الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم 12-4-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل

درجة الحرارة في القاهرة .. 17 و 27

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 22

درجة الحرارة في بنها .. 17 و 27

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و 26

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 26

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 23

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 15 و 27

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 27

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 15 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 15 و 29

درجة الحرارة في نخل .. 13 و 24

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 10 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 18 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 16 و 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 20 و 31

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 22

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 21

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 21

درجة الحرارة في سيوة .. 13 و 28

درجة الحرارة في الغردقة .. 19 و 30

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 15 و 29

درجة الحرارة في بنى سويف .. 15 و 29

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 30

درجة الحرارة في أسيوط .. 15 و 30

درجة الحرارة في سوهاج .. 17 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 32

درجة الحرارة في الأقصر .. 18 و 33

درجة الحرارة في أسوان .. 19 و 33

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 16 و 30

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 32

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 30

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 22 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 22 و 26