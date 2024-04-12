مفيد للمناعة.. طريقة تحضير معمول التفاح بالقرفة

معمول التفاح من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها إحتفالًا للعيد ولتناوله كوجبة إفطار سريعة وسهلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمله بالخطوات في المنزل.





طريقة عمل معمول بـ التفاح

المقادير

- العجينة :

سميد ناعم : 2 كوب

السمنة : نصف كوب (مذابة)

ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : نصف ملعقة صغيرة

سكر : ثلثان الكوب

- لحشوة التفاح :

التفاح : 2 حبة (مقشر ومقطع)

السكر البني : 8 ملاعق كبيرة (فاتح)

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

القرفة : 2 ملعقة صغيرة (الدارسين)

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للزينة)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: ادعكي السميد بالسمن بأطراف الأصابع فقط، ثم أضيفي إليه باقي المقادير، «تذوب الخميرة بقليل من الماء، وتترك حتى يتضاعف حجمها»، يغطى المزيج ويترك لليوم التالي.

لتحضير الحشـوة: ارفعي التفاح والماء والسكر والليمون على نار متوسطة، واتركيه حتى ينضج التفاح وينشف الماء، ثم أضيفي الدارسين وماء الزهر مع التقليب، وارفعي المزيج واتركيه ليبرد.

كوري عجينة المعمول إلى قطع متساوية في الحجم، ثم قومي بحشوها، ووضعها في قالب المعمول الخاص.

كرري العملية حتى انتهاء العجينة، وصفيها في صينية الفرن، ثم زجي الصينية في فرن محمّى على 180 درجة، لمدة 10 دقائق، أو حتى يحمر المعمول قليلاً، ثم أخرجيه، وضعي سكر البودرة مباشرة وهو ساخن، حتى يلتصق السكر.





فوائد تناول التفاح

دعم المناعة

يتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة، فهو يحتوي على كميات جيدة من البيتا كاروتين، وفيتامين ج (Vitamin C) وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية والمهمة لمقاومة الأمراض والالتهابات والوقاية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي.





يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.





دعم صحة الجهاز العصبي

وجدت بعض الدراسات أن تناول التفاح يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي نتيجة احتوائه على مركب كويرسيتين (Quercetin) المساعد لحماية الخلايا العصبية، وبالتالي يُساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويُعزز من كفاءة عمل الدماغ، ويُقلل من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر.





الحماية من مرضى السكري

من فوائد التفاح أنه قد يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية.