    الفسيخ والرنجه سم قاتل تسبب فى اصابة 6 اشخاص بالتسمم فى الإسكندرية

اصيب 6 اشخاص بحالة تسمم اثر تناول الفسيخ والاسماك المملوحة والسردين خلال ايام اول وثانى ايام عيد الفطر المبارك بالاسكندرية

كان قد استقبل مركز السموم في جامعة الإسكندرية، 6 حالات اشتباه إصابة بتسمم، بسبب تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة والسردين،

كشفت الدكتورة أسماء البنا، المشرف العام على مركز السموم في جامعة الإسكندرية، إنه تم إعطاء الحالات الإسعافات الأولية للمصابين حتى استقرت حالتهم، وذلك بعد شكواهم من أعراض مغص كلوى، فيما لم تحصل أي حالة على مصل مضاد للسموم نظراً لعدم الحاجة إليه.

اوضحت الدكتورة البناء ان قد أعلنت مديرية الصحة عن توافر مصل التسمم الممباري وهو يستخدم في حالات التسمم الغذائي وخاصة التسمم الناتج عن تناول الفسيخ والرنجة الفاسدة، وأكدت أن المصل متوافر بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، وذلك استعدادًا لموسم الرنجة والفسيخ خلال عيد الفطر المبارك.

واضافت أن أكثر أنواع التسمم في العيد، تسمم بوتيولينى إثر تناول الفسيخ، وتسمم بالكحول المغشوش الذي يؤدي إلى فقدان البصر، وتسمم الأطفال بالمواد الكاوية والمنظفات المستخدمة في تنظيف السجاد والمطابخ في العيد، لافتة إلى أن أشهر المنظفات المسببة للتسمم هو الـ«power».

من جانب اخر حدرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إنه تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وشم النسيم والذي يتناول فيه المصريون كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة، ما يهدد بالتسمم بمرض البوتيوليزم، أو الوشيقي، خاصة أنه يأتي نتيجة تناول الفسيخ والأسماك المدخنة، محذرة من خطورة المرض.

واضافت " غانم " أن البوتيوليزم، يعد من الأمراض النادرة والخطيرة، وهو مرض عصبي يسببه سم قوي جدًا، يتم إنتاجه بواسطة بكتيريا المطنية الوشيقية كلوستريديوم بوتولينوم، في بيئات قليلة الأكسجين، إذ تطلق هذه البكتيريا سمًا يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الشلل، كما أنه يهدد الحياة ويعد من الأمراض المنقولة بالغذاء عندما يأكل الشخص طعاما يحتوي على السم نفسه الذي أنتجته البكتيريا مسبقا بالطعام، وعادة ما يرتبط بالفواكه والخضروات المعلبة ولكن من الممكن أن ينتقل أيضًا من مصادر أخرى.

وأوضحت أن السم الناتج عن مرض البوتيوليزم، يوجد في الطعام حيث يدخل السم إلى مجرى الدم من الأمعاء الدقيقة ثم ينتقل إلى الأعصاب، ومصادر التعرض تتمثل في المنتجات البحرية والسمك غير المطبوخ أو المملح مثل «الفسيخ» أو المدخن مثل الرنجة أو بيض السمك، والأطعمة المعلبة في المنزل.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم، تظهر عادة في غضون فترة تتراوح بين 6 و36 ساعة، مشيرة إلى أنها تتمثل في الأعراض الأولية وتظهر في التعب الواضح والوهن والدوار والقيء وجفاف الفم والإسهال يليه الإمساك وانتفاخ، ويليها أعراض الجهاز العصبي، وتتمثل في ازدواجية وزغللة الرؤية وهبوط جفن العين، صعوبة في البلع وثقل اللسان وصعوبة في النطق، يتطور إلى ضعف عضلي وتعب جميع عضلات وأجزاء الجسم ومن ثم يصيب عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى ضيق تنفس، لكن لا يصاب المريض بالحمى ولا يفقد الوعى.

ووجهت غانم، نصيحة للمواطنين خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر وشم النسيم، بعدم تناول كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة، خاصة وأنه يوجد به السم والذى يودي بحياة عائلات بأكملها في حال عدم توفر المصل المضاد وعدم التعامل السريع، وأنه في حال ظهور أي أعراض التسمم بعد تناول أي من الأطعمة المذكورة وبخاصة الفسيخ، يجب التوجه السريع لأقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج والأمصال المضادة الذي توفره وزارة الصحة لوجود مع تلك الحالات.

ولفتت إلى أن السم لا يموت بالخل ولا بالليمون ولا بالملح ولا يمكن التنبؤ بوجوده من رائحة الطعام أو شكله مهما كان نظيفاً ولكن السم يتكسر بالنار فقط، لذا يجب وضع الفسيخ على النار دقائق قبل تناوله.