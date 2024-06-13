جامعة عين شمس الأولى محليًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

حققت جامعة عين شمس المركز الأول محليًا والسابع أفريقيا والأول بعد المائتين عالميا في تصنيف THE impact ranking الخاص بتصنيف أداء جامعات العالم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أسباب تقدم جامعة عين شمس

وجاءت نتائج جامعة عين شمس نتيجة التنسيق بين فريق التصنيف الدولى تحت إدارة الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي ومركز التميز للاستدامة بإدارة الدكتور أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة بالتعاون مع جميع قطاعات وإدارات الجامعة لعرض إنجازات جامعة عين شمس فى خدمة مختلف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر ، وقد تمكنت الجامعة من تحقيق ترتيب فى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة

كشف تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة، عن إدراج 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضى 2023 والذى شهد إدراج 28 جامعة مصرية.

وتصدرت جامعتا عين شمس والمنصورة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف لأهداف التنمية المستدامة، وجاءت في الترتيب (201 - 300) عالميًا، ثم جاءت (جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى) في الترتيب (301 - 400) عالميًا، وجاءت جامعات (الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة قناة السويس) في الترتيب (401 – 600)

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام.

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.