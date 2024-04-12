استئناف عمل كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدًا

تستأنف كنترولات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، غدًا السبت، أعمالها استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

ويدخل قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم في حالة الطواريء لاستكمال الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وتجهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، استعدادا لتوزيعها على الطلاب نهاية شهر أبريل الجاري.

وتنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية نهاية شهر أبريل الجاري.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

تبكير موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتأمين أعمال كنترولات الدبلومات الفنية 2024 واللجان الامتحانية قبل موعد الانطلاق المحدد.

معايير وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فى جميع المواد الدراسية بالالتزام بالمعايير التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة اتباع السرية التامة أثناء وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لمنع تسريب أي سؤال لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من المنهج وأن تراعى مستويات الطلاب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون أسئلة الامتحانات واضحة فى الصياغة من دون أخطاء مطبعية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المواد الدراسية في شهادة الدبلومات الفنية 2024 تزيد عن 1700 مادة دراسية بمختلف نوعيات التعليم الفني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تقييم طلاب الدبلومات الفنية 2024 فى نحو 1336 مادة دراسية تحريريًا و520 مادة دراسية عمليًا بجميع التخصصات والأقسام والشعب.