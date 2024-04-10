طباعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نهاية أبريل

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نهاية شهر أبريل الجاري.

يأتي ذلك استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 التي تنطلق يوم 25 مايو 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى الانتهاء من طباعة جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، نهاية أبريل الجاري.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تسير على قدم وساق قبل بدءها رسميًا.

مواصفات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى وضع وإعداد أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فى جميع المواد الدراسية والتى تصل لأكثر من 1700 مادة دراسية في جميع التخصصات والشعب والأقسام بمختلف مراحل التعليم الفنى سواء دبلوم السنوات الخمس أو الثلاثة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم الطلاب فى قرابة 1336 مادة تحريريا و 520 عمليا بجميع التخصصات والأقسام والشعب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة أن تكون الأسئلة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية مع الحفاظ على سرية الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك معايير وضوابط لوضع أسئلة الامتحانات منها الالتزام بالمواصفة الفنية التى وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى، إضافة السرية التامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الأسئلة من المنهج وتراعى مستويات الطلاب وواضحة فى الصياغة وطباعتها دون أخطاء.

ويعلن قطاع التعليم الفني حالة الطواريء بالقطاع لاستكمال الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم سيتم استئناف العمل داخل كنترولات الدبلومات علي مستوي الجمهورية لتجهيز ارقام جلوس الطلاب، بداية من السبت القادم الموافق رابع أيام اجازة عيد الفطر المبارك تمهيدا لتوزيع ارقام الجلوس على الطلاب في الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.