تجهيز أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2024

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملها داخل كنترولات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت المقبل، لتجهيز أرقام الجلوس.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوزيع أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على الطلاب نهاية شهر أبريل الجاري.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن قطاع التعليم الفني في حالة الطواريء لاستكمال الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ومن المقرر أن تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نهاية شهر أبريل الجاري.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى الانتهاء من طباعة جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، نهاية أبريل الجاري.

وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فى جميع المواد الدراسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المواد الدراسية في شهادة الدبلومات الفنية 2024 تزيد عن 1700 مادة بمختلف نوعيات التعليم الفني.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تقييم طلاب الدبلومات الفنية 2024 فى نحو 1336 مادة دراسية تحريريًا و520 مادة دراسية عمليًا بجميع التخصصات والأقسام والشعب.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية مع الحفاظ على سرية الأسئلة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن وجود معايير وضوابط لوضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن معايير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تتضمن: الالتزام بالمواصفات الفنية التى وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة إضافة السرية التامة أثناء وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من المنهج وأن تراعى مستويات الطلاب وواضحة فى الصياغة وطباعتها دون أخطاء.

