حلول سريعة للقضاء على الدهون الصعبة في الجسم

حذرت دراسة حديثة من زيادة الدهون نتيجة لبعض العادات الغذائية السيئة، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى مشاكل في الشرايين والأوردة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين المزمنة.

طرق التخلص من دهون الجسم

ووفقًا لما نشره موقع " كور ويل هيلث"، لتجنب هذه المشكلة، ينصح الخبراء بتبني نمط حياة صحي يتضمن تغذية متوازنة وتجنب الأطعمة الدسمة وغير الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالترطيب وتقليل تناول الدهون المشبعة.

توصي التقارير الصحية بزيادة استهلاك الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين مثل الحبوب الكاملة والخضروات، وتناول الصويا والفواكه لتحقيق توازن في نسب الدهون في الجسم والحفاظ على مستويات البروتين الصحية. يُشجع أيضًا على تقليل تناول الدهون المشبعة وزيادة الدهون غير المشبعة، والحصول على البروتين من مصادر صحية مثل اللحوم البيضاء والألبان.

وتحث التوصيات على تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على زيوت مهدرجة، والتي تزيد من نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبًا على صحة القلب. وتشدد أيضًا على تقليل تناول الكوليسترول عن طريق الحد من الأطعمة الغنية به، مثل الجبن ومنتجات الألبان. تلك الإرشادات تسهم في تحسين صحة القلب والشرايين والحفاظ على مستويات الدهون في الدم داخل الحدود الصحية.

نصائح لحماية القلب

من ناحية أخرى، سواء كنت تتطلع إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، أو تم تشخيص إصابتك بالفعل بأمراض القلب، أو كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، فإن نصائح النظام الغذائي الصحي للقلب يمكن أن تساعدك على إدارة هذه الحالات بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية. فإن اتباع نظام غذائي صحي للقلب قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أوالسكتة الدماغية بنسبة 80٪. وفقا لما نشره موقع "هيلب جايد"



مفاتيح النظام الغذائي الصحي للقلب

1. كن ذكيا بشأن دهون

إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فبدلاً من تجنب الدهون في نظامك الغذائي، حاول استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة . وبعض أهم التحسينات التي يمكنك إجراؤها على نظامك الغذائي هي:

مقاطعة الدهون المتحولة الاصطناعية.



بالإضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول "الضار"، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فإن الدهون المتحولة الاصطناعية تخفض أيضًا مستويات HDL أو الكوليسترول "الجيد"، مما قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لقد حظرت العديد من البلدان فعليًا استخدام الدهون المتحولة الاصطناعية في الأطعمة المعدة تجاريًا، ولكن من المفيد التحقق من الملصقات وتجنب أي شيء يحتوي على زيت "مهدرج جزئيًا" في المكونات، حتى لو كان يدعي أنه "خالٍ من الدهون المتحولة".

الحد من الدهون المشبعة.



توجد الدهون المشبعة بشكل أساسي في الزيوت الاستوائية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء ويجب ألا تزيد عن 10% من السعرات الحرارية اليومية، استمتع بمنتجات الألبان قليلة الدسم باعتدال وقم بتغيير مصادر البروتين في نظامك الغذائي، واختر الأسماك والدجاج منزوع الجلد والبيض والمصادر النباتية للبروتين حيثما أمكنك ذلك.

تناول المزيد من الدهون الصحية.



تناول الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا، من الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السلمون المرقط أو الرنجة، أو من بذور الكتان أو اللفت أو السبانخ أو الجوز. تشمل المصادر الأخرى للدهون الصحية زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات وزبدة الجوز.

2. لا تستبدل الدهون بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة

عند التقليل من تناول الأطعمة التي تشكل خطورة على القلب، مثل الدهون غير الصحية، من المهم استبدالها ببدائل صحية، على سبيل المثال، يمكن لاستبدال اللحوم المصنعة بالأسماك أو الدجاج أن يحدث فرقًا إيجابيًا على صحتك.

3. التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف

النظام الغذائي الغني بالألياف يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول "الضار" ويوفر العناصر الغذائية التي تساعد على الحماية من أمراض القلب، وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، وبما أن الألياف تبقى في المعدة لفترة أطول من الأطعمة الأخرى، فإن الشعور بالامتلاء سيبقى معك لفترة أطول، مما يساعدك على تناول كميات أقل، تقوم الألياف أيضًا بنقل الدهون عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع بحيث يتم امتصاص كمية أقل منها. وعندما تمتلئ بالألياف، سيكون لديك أيضًا المزيد من الطاقة لممارسة التمارين.