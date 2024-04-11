حبوب تحت الجلد.. أسباب الظهور وأسرع طرق العلاج

تحت الجلد، تنتشر البثور والنتوءات والحبوب، مشكلة شائعة تواجه الكثير من الأفراد. يمكن لهذه الظاهرة، عند فحص الجلد، أن تتسبب في الشعور بالحكة أو الألم، وتكون عرضًا لمشكلة أكبر، حيث تظهر حبوبٌ أو بثورٌ تحت سطح الجلد، ووفقًا لتقرير نُشر على موقع هيلث هارفارد، يُطلق على هذه الحالة اسم "حبوب تحت الجلد".

أسباب ظهور حبوب تحت الجلد

تشير الدراسة إلى أن هناك عدة أسباب لظهور هذه البثور، منها العدوى، حيث يُمكن للعدوى البكتيرية مثل المكورات والقوباء أن تُسبب هذه الحبوب تحت الجلد. كما يُمكن للعدوى الفيروسية مثل الجدري والهربس أن تكون وراء هذه الظاهرة، والتي غالبًا ما تظهر بوضوح في مراحل الطفولة.

بعض الحالات الجلدية الأخرى مثل التهاب الجلد الالتهابي ومرض الفقاع قد تسبب أيضًا ظهور الحبوب تحت الجلد، وكذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض الأدوية والمواد الكيميائية المهيجة للبشرة سببًا آخر لهذه الظاهرة.

يُشير التقرير أيضًا إلى أن التهيج الناتج عن التعرض للحرارة أو لبعض المواد الكيميائية قد يُسبب ظهور الحبوب تحت الجلد. ومن المهم الانتباه إلى هذه الأعراض والتشاور مع الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

على صعيد آخر، آلام الأسنان من المشاكل الشائعة بشكل كبير، ومن المهم أيضا إجراء فحوصات منتظمة للأسنان، للتأكد من حل أي مشكلة سريعا وعدم تفاقمها ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تكون مشاكل الأسنان واللثة علامة على مرض سرطان الفم، وفقا لموقع دايلي إكسبريس



وعادة ما يسبب سرطان الفم، أعراضًا تؤثر على الفم واللسان والحلق والرقبة وتشمل هذه:

الشعور بسماكة في الحلق

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

تورم العقد الليمفاوية

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

تنميل في فمك

قد لا يربط العديد من الأشخاص على الفور الشعور المستمر بشيء ما في الحلق بمشاكل صحة الفم، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا علامة إنذار مبكر للإصابة بسرطان الفم.

وبحسب الخبراء فإذا كان البلع يبدو مختلفًا أو إذا لاحظت إزعاجًا مستمرًا في الحلق، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب أسنانك.

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

التغيرات في صوتك، مثل البحة، يمكن أن تكون أكثر من مجرد إزعاج أو عرض من أعراض نزلات البرد.

إذا لاحظت تغيرات مستمرة في صوتك، خاصة إذا كنت تواجه مشكلة في التحدث بصوت عالٍ أو بوضوح، فقد يكون هذا علامة على شيء أكثر خطورة.

تورم العقد الليمفاوية

يمكن أن يكون تضخم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة، مؤشرا على حالات صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم.

تورم الرقبة

اذا لاحظت تورمًا أو ورمًا في رقبتك مستمرًا أو ينمو، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور، الاكتشاف المبكر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح العلاج.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

مواجهة صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث لا تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية فحسب، بل قد تكون أيضًا مؤشر على الإصابة بسرطان الفم.