عادات صحية تمنع تلف المخ والدماغ بشرط ممارستها يوميًا

أثبتت دراسة حديثة أن الحفاظ على صحة الدماغ يمكن أن يحد من الأمراض مثل التدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة والسكري من النوع الثاني وحتى أمراض القلب. وفي هذا التقرير، سنتعرف على عادة يمكنك اتباعها يوميًا للحفاظ على صحة مخك، وفقًا لموقع تايمز ناو.

نصائح لتعزيز صحة الدماغ

على الرغم من أن هفوات الذاكرة قد تحدث في أي عمر، إلا أن الشيخوخة ليست السبب الوحيد للتدهور المعرفي بشكل عام. لذا، يُشدد الدكتور أناند كاتكار، استشاري جراحة الأعصاب في الهند، على أهمية الحفاظ على صحة الدماغ. يوضح أن الفقدان الكبير للذاكرة غالبًا ما يكون نتيجة لاضطرابات عضوية أو إصابة في الدماغ أو مرض عصبي.

وفقًا للدكتور كاتكار، يُعتبر الانخراط في الأنشطة التي تحفز النمو العقلي والتطور، من بين أهم الخطوات للحفاظ على صحة الدماغ. يوضح أن التعلم المستمر ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات يوميًا يلعب دورًا مهمًا.

ويضيف أن القراءة، وحل الألغاز، وتعلم أشياء جديدة، وممارسة النشاط البدني المنتظم، والتأمل، والمشاركة في المحادثات الهادفة والأنشطة الاجتماعية، كلها أمور تساهم في صحة الدماغ.

فلماذا تعتبر صحة الدماغ مهمة؟ يعتبر الدماغ عضوًا معقدًا يؤثر على جوانب حياتنا اليومية من خلال تفسير الحواس، وصيانة العمليات المعرفية والعاطفية، والحفاظ على السلوك الطبيعي والإدراك الاجتماعي.

اضطراب الشخصية الحدية

على صعيد آخر، اضطرابات الشخصية الحدية تعتبر اضطرابات نفسية تؤثر على حياة الفرد وعلاقاته الاجتماعية، وتنجم عن اضطرابات عميقة في الدماغ، مما يتسبب في تأثيرات اجتماعية وأعراض نفسية متعددة.

وفقًا لتقرير صحي يعنى بالصحة العامة، يتضمن اضطراب الشخصية الحدية عدة علامات شائعة، منها الشعور بعدم الاستحقاق وانخفاض الاحترام للنفس، إضافة إلى الشعور العميق بالفراغ والضياع.

أما بالنسبة للأعراض غير الشائعة، فقد تتجلى في:

- تقلبات مشوهة وغير مستقرة في تصور الذات والنفس.

- اضطرابات حادة في المشاعر، تتراوح بين الغضب والهدوء بشكل مفرط، مع تقلبات مزاجية حادة.

- نوبات قوية من القلق والغضب والحزن.

- تجنب العلاقات الاجتماعية والانسحاب الدائم.

- في حالات متقدمة، قد تنتاب بعض الأشخاص أفكارًا انتحارية أو رغبة في إيذاء النفس.

- اكتئاب شديد يسيطر على المريض.

- اندفاع شديد في الأفعال، مثل القيادة المتهورة أو الإفراط في تناول الطعام.

هذه الأعراض قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الفرد وعلى البيئة المحيطة به.