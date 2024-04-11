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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يعود لسكة الانتصارات بفوز ثمين على المصري البورسعيدي

فيوتشر والمصري
فيوتشر والمصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فوزا هاما على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس علي استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل. 

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مودرن فيوتشر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على المصري بهدف أحمد عاطف

وسجل هدف التقدم الأول لمودرن فيوتشر اللاعب أحمد عاطف بعد خطأ من دفاع المصري وذلك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة. 

في الشوط الثاني تعادل المصري باقدام معتز الزدام من ضربة رأسية جاءت بعد عرضية من أحمد عيد في الدقيقة 69 .

وقبل نهاية اللقاء خطف جوزيف أنجويم الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 87 ، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف. 

 

وبهذا الفوز، رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل ، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 27 في المركز الرابع.

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