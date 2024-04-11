مودرن فيوتشر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على المصري بهدف أحمد عاطف

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر الشوط الأول متقدمًا على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من دوري نايل.

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سجل هدف التقدم لمودرن فيوتشر اللاعب أحمد عاطف بعد خطأ فادح من دفاع المصري، وذلك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهد الشوط الأول طرد حسين السيد بعد سقوطه للحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 43.

بدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: محمد محمود، عمرو السيسي، حساني اموراني، علي زعزع ، ايبا

هجوم: أحمد عاطف

فيما جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

فى مركز حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي، حسين السيد ، عمرو السعداوي .

فى خط الوسط : محمود حمادة، معتز الزدام ، غيلاس جناوي .

في خط الهجوم: ميدو جابر، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف.