حديقة الحرية تشهد إقبالاً كثيفًا في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الحرية بالزمالك، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالاً كثيفاً من الأهالي من أجل قضاء وقت ممتع في عطلة العيد.

واكتظت حديقة الحرية بالمواطنين الذين أقبلوا للتنزه، والتقاط الصور التذكارية، حيث ازدحمت أروقتها بالأسر الذين آثروا قضاء أوقاتهم في الأجواء الجميلة بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.

وحرص البعض الآخر على الجلوس على أرضية الحديقة لتناول وجبات الإفطار والغداء، وسط هدوء وتواجد أمني لمنع أي مشاغبات قد تحدث أو حالات تحرش بالفتيات.

أيام عيد الفطر المبارك

وكان قد شهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك تواجد مكثف للشباب من الجنسين فضلا عن العائلات أيضًا من أجل الاستمتاع بعطلة العيد.