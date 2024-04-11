الكيلو نزل .. أسعار السكر اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر

أسعار السكر اليوم.. شهد سعر كيلو السكر خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارًا، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وما زال هناك أمل في التراجع المستمر للسكر، وسجل سعر السكر المكرر اليوم نحو 32,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.



ومن المعروف أن سعر كيلو السكر تراجع بشكل ملحوظ رغم وجود احتكار من قبل بعض التجار إلا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تشدد على الرقابة وسرعة خفض الأسعار لتوفيرها في الأسواق.

وشهد سعر السكرتزامنًا مع حلول عيد الفطرالمبارك تراجعًا لدى تجار الجملة وثباتًا لدى المستهلكين، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية.

ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

وسبق أن أكد وزير التموين، علي المصيلحي، بمواصلة الوزارة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوجرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وأشار المصيلحي إلى أنه يمكن صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهاً للكيلوجرام، بمعدل كيلوجرام واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وكيلوجرامين من السكر للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق والجملة

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية اللازمة للسكر التي تطرأ على اسعاره للوقوف وتسجيل اخر سعر له، وجاء سعره على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الخميس

السكر المكرر

سجل سعر السكر مكرر اليوم نحو 32,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.



إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وفي سياق آخر، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.



