مصير مفاوضات الهدنة مع إسرائيل بعد استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية

كشف الدكتور أسامة شعث المحلل الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية عن تفاصيل استشهاد 3 من أبناء القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية و 3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على «قناة صدى البلد» إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القيادات الفلسطينية وأبنائهم من خلال التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل ووسائل المراقبة المتطورة التي بحوزتهم.

وأضاف المحلل الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية إن جميع ارقام هواتف أبناء الشعب الفلسطيني موجودة لدى إسرائيل سواء الهواتف الأرضية أو الخلوية.

وتابع أن أبناء القيادي إسماعيل هنية الذين استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي مثلهم مثل أبناء الشعب الفلسطيني كله.

سير المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

وحول سير المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في الوقت الجارية قال الدكتور أسامة شعث إن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة من جانب قادة المقاومة الفلسطينية وحتى إن استشهد أبناءهم لن تؤثر على مفاوضاتهم مع إسرائيل و لا يمكن أن يتبدل موقفهم للأدنى وربما يزداد تعنتا عن السابق مع الاحتلال.



وكشف أستاذ العلاقات الدولية إن حماس تبحث عن نقطة التقاء مع إسرائيل للوصول إلى هدنة والتشاور في ملف الإفراج عن الأسرى من خلال المفاوضات الجارية للإفراج عن 40 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن المئات من الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية وتريد حركة حماس وضع أسماء محددة وليس من ضمنهم القيادات ولكن من أبناء الشعب الفلسطيني.

مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشفف سببين وراء عدم إلتزام إسرائيل بالقانون الدولية

جدير بالذكر أن السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سابقا، إنّ الوضع الحالي المزري الذي أضحت مع إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والشرعية الدولية وإلزامية قرارات الامم المتحدة يعود لسببين.

وأضاف "عبدالخالق"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أولهما تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار فورا بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه وفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب".

وتابع: "أما ثاني الأسباب، فهو واضح وجلي.. تاريخ طويل ومؤسف من الإفلات الإسرائيلي من العقاب والمسائلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها البعض لإسرائيل لعقود وهو ما أفضى إلى ارتكابها جرائم موثقة ضد الإنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتصفية قضيته العادلة النبيلة".