وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية تطمئن على صحة مصابي غزة

في أول أيام العيد

بمناسبة عيد الفطر المبارك و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية الكاملة لأهالي غزة أثناء علاجهم في المستشفيات المصرية ، تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الأربعاء ١٠ ابريل ٢٠٢٤، في اولى ايام عيد الفطر المبارك صحة اخواتنا الفلسطنيات من مصابي غزة و محاربات السرطان و اللائي تم نقلهن لمستشفيات الجمهورية العام و جمال حمادة المركزي بالاسكندرية لاستكمال علاجهن حتى تماثلهن للشفاء التام.

حيث رحبت بهن واطمئنت سيادتها لتلقيهن العلاج وهنئتهن بعيد الفطر المبارك و أسرهم وأطفالهن المرافقين لهن.

توفير الرعاية الكاملة

وأكدت على توفير الرعاية الكاملة لهم و التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وتقديم الدعم النفسي الكامل لهن..



كانت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد قامت بعمل جولات تفقدية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة ،في إطار استكمال المتابعة الميدانية المكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، باستكمال الجولة التفقدية بالمنشئات الصحية بمنطقة غرب الطبية، حيث تم المرور علىمستشفى الجمهورية العام و مستشفى صدر كوم الشقافة و مستشفى دار اسماعيلو مستشفى جمال حمادة ، حيث تابعت سيادتها انتظام سير العمل و مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وقد تفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ و عيادات العقر ووحدات الغسيل الكلوي و وحدات الأشعة و العناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات و عمل وحدات طب الأسنان و كذلك تابعت تواجد الفريق الطبي طبقاً لجداول النبطچيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بالمستشفيات .

التهنئة للفرق الطبية والمرضى

وقدمت سيادتها التهنئة للفرق الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر و أشادت بالتزام الفرق الطبية و الكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.

وقد رافق خلال الزيارة- الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و دكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي. جدير بالذكر أن مستشفيات الإسكندرية قد استقبلت، أكثر من ٣٠ حاله من مصابي الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزه ، و الذين تم تقديم الرعاية الصحية لهم من جميع الاطقم الطبية ببالغ الاهتمام .

