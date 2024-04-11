موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة الموادهة الجماهيرية المرتقبة بين فريقي الزمالك والإتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بحثاً عن تحقيق فوز يحسن به مركزه بجدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الفريق المركز 15 قبل خوض مبارياته المؤجلة، في المقابل يأمل زعيم الثغر في مواصلة عروضه الجيدة في مسابقة الدوري وحصد 3 نقاط جديدة بعد فوزه في اللقاء السابق على المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك والإتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري

تنقل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري حصرياً عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة الزمالك لمباراة الإتحاد السكندري

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" ..



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.