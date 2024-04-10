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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة السعيد وماهر لقائمة الزمالك أمام الإتحاد السكندري

شيكابالا
شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غداً الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" ..

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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