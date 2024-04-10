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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

رافينيا لاعب برشلونة
رافينيا لاعب برشلونة

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدما على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب بارك دي برانس، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وحاول باريس إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من هز شباك الفريق الكتالوني.

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ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام باريس سان جيرمان

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باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام برشلونة

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

الوسط: فرانكي دي يونج - إليكاي جوندوجان - روبيرتو.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

بينما بدأ باريس اللقاء بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو - مينديز.

الوسط: كانج ان لي - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: كيليان مبابي - ماركو أسينسيو - عثمان ديمبلي.

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