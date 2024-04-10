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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام باريس سان جيرمان

برشلونة
برشلونة

أعلن الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز، عن تشكيل البارسا لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وتنطلق موقعة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الليلة، في المواجهة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

ويأتي روبرت ليفاندوفسكي على رأس تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان، حيث جاء تشكي تشافي، كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - إليكاي جوندوجان - روبيرتو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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