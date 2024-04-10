الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام برشلونة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، عن تشكيل مواجهة برشلونة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

txt

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا


ومن المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الليلة، في المواجهة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو - مينديز.

الوسط: كانج ان لي - فيتينيا - فابيان رويز.

 الهجوم: كيليان مبابي - ماركو أسينسيو - عثمان ديمبلي.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، كل من:
نافاس - يورينا - زاجوي - دانيلو بيريرا - شكرينيار - مايولو - يوجارتي - سولير - إيمري - راموس - كولو مواني - باركولا.

مواد متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (يلا شوت)

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بتاريخ 2024-04-10 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية