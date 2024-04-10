باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام برشلونة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، عن تشكيل مواجهة برشلونة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الليلة، في المواجهة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو - مينديز.

الوسط: كانج ان لي - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: كيليان مبابي - ماركو أسينسيو - عثمان ديمبلي.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، كل من:

نافاس - يورينا - زاجوي - دانيلو بيريرا - شكرينيار - مايولو - يوجارتي - سولير - إيمري - راموس - كولو مواني - باركولا.