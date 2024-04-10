القاهرة الإخبارية: مصدر مصرى ينفي وجود مقترح أمريكى يقضى بتفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة

نفى مصدر مصري مسئول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بوجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

قال المصدر المسئول إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.

عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة من القيادة المركزية الأمريكية:

في سياق آخر، نشرت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، ما قامت به أخيرًا لمساعدة الشعب الفلسطيني بآخر يوم في شهر رمضان المبارك الموافق 9 أبريل 2024.

وأعلنت القيادة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها قامت أمس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا (بتوقيت غزة)، بعملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الاغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت القيادة، أن العملية المشتركة تضمنت أربع طائرات من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وقالت القيادة إن الطائرات الأمريكية أنزلت ما يزيد على 50،600 وجبة طعام على شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

ولفتت إلى أنها حتى الآن انزلت الولايات المتحدة ما يقرب من 767 طنًا من إمدادات المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الانسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءُا من جهد متواصل، ويستمر التخطيط لعمليات إنزال جوي للمساعدات لاحقًا.

يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.